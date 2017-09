Lezing over 700 jaar geschiedenis Oude Kerk

14 september – De Oude Kerk aan de Herenstraat kent een bouwgeschiedenis van maar liefst 700 jaar. Het is ook het oudste monument van Voorburg. Wie anders kan hier meer over vertellen dan Meindert Marijs? Dat doet hij in een Pelikaanlezing op donderdag 21 september van 20:00 uur tot 22:00 uur in de Oude Kerk zelf. Deze lezing markeert ook de start van de wervingscampagne voor de restauratie van de toren van de Oude Kerk, die voor 2018 gepland staat. De kerkelijke gemeente is verantwoordelijk voor het onderhoud en vandaar dat er veel activiteiten georganiseerd worden om de restauratie financieel te ondersteunen. De entree tot de lezing is € 5,- en komt geheel ten goede aan de dringend noodzakelijke restauratie van de toren. De bijgaande luchtfoto is gemaakt in 1984.