15 september – Groot feest in de flatwoning aan de Broekslootkade waar de geslaagde gezinsuitbreiding al op grote afstand zichtbaar wordt gemaakt voor medeburgers. De buren kwamen al op kraamvisite. Voor de gelukkige ouders wordt dit het mooiste weekeinde van het jaar, ook al weten we niet hoe het deze eerste dagen precies met hun nachtrust gaat. De familie heeft er in elk geval veel werk van gemaakt nu de kleine er is. Een fraaie ooievaar, een uitgebalanceerd strooien nest en – aan de kleur van het mutsje te zien – een jongetje in het doek onder de snavel. Van harte gefeliciteerd. Ap de Heus stapte van zijn fiets af en maakte deze foto.