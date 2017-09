Gevaar bliksemschicht naar hengel sportvisser

20 september – Als je dit nieuwe bord onder de hoogspanningskabels ziet bij de waterpartij aan de Nicolaas Beetslaan vraag je je meteen af; Waarom zou vissen hier gevaarlijk zijn?. Tenzij je de waarschuwing zonder uitleg meteen volgzaam aanneemt.

We legden de vraag voor aan sportvisser Bram Baars, elektro-technicus van beroep.

‘Ik wilde dat ook wel eens weten en ben er voor bij de NUON geweest’, zegt hij. ‘Daar vertelden ze ze dat de spanning op de kabel van zoveel kilovolt kan overslaan, zeg maar als een bliksemschicht van de kabel naar jouw hengel. Een overslag kan enkele meters lang zijn en een spitse hengel trekt eerder overslag aan dan naar iemands hoofd’.

Deze uitleg wordt deels bevestigd door de man links op de foto. Hij is ook sportvisser en is er even bij gaan zitten terwijl zijn hond rondsnuffelt. ‘Ik heb wel eens gehoord dat je hier helemaal geen vis vangt omdat de snoek door de straling van de kabels in de war wordt gebracht en hier dus niet voor komt’.