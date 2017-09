Valse start Vlietdagen door ellendig weer

16 september – Treurigheid troef bij het begin van de Vlietdagen op zaterdag in Voorburg. Tot halverwege de middag was er weinig plezier aan te beleven. Een aantal kramen bleef onbezet omdat de bemanning niet kwam opdagen. In de Herenstraat met overal blauwe lopers zagen we weinig vrolijke gezichten. In de Kerkstraat evenwel hielden de mensen van restaurant Barquichon er de moed in. Na 15.00 uur beloofde de regen te zullen stoppen en zou alsnog inhoud kunnen worden gegeven aan alle voorbereidingen.