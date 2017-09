Politie in actie bij nachtelijke onrust Vlietdagen

17 september – Tot opluchting van veel deelnemers zijn de Vlietdagen niet in hun geheel in het water gevallen. Zoals verwacht werd het zaterdagmiddag droog en klaarde het op. Dat bracht meteen mensen op de been, net zoals bij het stadsontbijt dat de gemeente vanochtend aanbood. Burgemeester en wethouder stonden al vroeg klaar om de inwoners op hun wenken te bedienen met brood, zoet, fruit en ontbijtdrankjes. Zaterdagnacht was dat wel even anders. In het oude dorp ontstonden ongeregeldheden waardoor de politie moest ingrijpen, zowel in de Herenstraat hoek Van Schagenstraat als bij de Franse Kerkstraat. Details hierover ontbreken nog maar een ooggetuige meldt Voorburg Insite dat er sprake was van een charge. Foto’s TW.