17 september – Zondag werd het zonnige klapstuk van de Vlietdagen. Een drukte van je welste in de oude centra van zowel Voorburg (Herenstraat) als Leidschendam bij de Sluis. De belangstelling voor een ritje met de blauwe tram was groot, old timers trokken veel bekijks, de horeca deed goede zaken en bij de Sluis vielen alle stukjes van de Vlietdagen op hun plaats. Zo werd het – na een onmogelijke start zaterdag in de regen – een evenement waar velen groot plezier aan beleefden. Zie enkele foto’s.