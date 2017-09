Voorburgs voorproefje Prinsjesdag vanuit blauwe tram

18 september – Morgen is het Prinsjesdag, maar gisteren kreeg Voorburger Ronald Meekel er al een voorproefje van mee. Tijdens de Vlietdagen maakte hij met zijn vrouw een ritje in de historische blauwe tram vanaf het Stationsplein, totdat deze trouwe krachtpatser uit 1920 bij het Buitenhof kreunend in de wachtstand werd gezet. Passerende cavaleristen die de koning morgen begeleiden naar en van de Ridderzaal kregen voorrang met hun oefening. Meekel fotografeerde.

