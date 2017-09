Wethouders debet aan ‘rampzalige’ afvalinzameling

18 september – Het regent klachten over de afvalinzameling van 1x per week naar 1 x per 2 weken. Naast de VVD heeft ook het CDA gewaarschuwd voor dit beleid van wethouders Floor Kist (GroenLinks) en Bianca Bremer (GBLV) en zien nu ‘dat het rampzalig uitpakt’. De gemeente heeft gekozen voor een afvalinzamelsysteem waarbij inwoners zelf hun afval meer vooraf gaan scheiden. ‘Dat werkt alleen als er genoeg brengvoorzieningen in de buurt zijn om goed te kunnen scheiden’, zegt CDA-raadslid Hans Geurts.

‘Nu wordt op stel en sprong en ondoordacht in de hele gemeente nog maar 1x per 2 weken opgehaald, terwijl alleen in Voorburg-Midden begonnen is met het plaatsen van afvalcontainers. Inwoners zijn massaal ontevreden gezien de 600 reacties die wij krijgen. Het nieuwe inzamelen beoogt beter te zijn voor het milieu, met gelijkblijvende service en lagere kosten. Nu zien we juist dat de service vermindert en de kosten gelijk blijven. Dat moet dus anders. Het CDA roept de wethouders op om afval weer 1x per week op te halen, zolang er nog geen goede voorzieningen in de wijk zijn. Dit is ook zo afgesproken met de gemeenteraad’, aldus Geurts.