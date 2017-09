‘Juf’ Sophie Grolman (95) overleden

19 september – Deze mooie foto is gemaakt in het schooljaar 1980-1981 van de Titus Brandsmaschool. De kinderen uit deze klas zijn nu tussen de 45 en 50 jaar. Zeker weten dat zij zich hun ‘juf’ Sophie GrolmanĀ nog goed herinneren. En met hen vast en zeker nog honderden anderen in Voorburg. Vrijdag 15 september is mevrouw Grolman op 95-jarige leeftijd overleden in WZH Het Anker. ‘Zij was heel liefdevol, maar ook disciplinair en rechtvaardig’, weet haar schoonzoon Ron Verschoor. ‘Old school zeggen we tegenwoordig, maar iedere leerling en ouder liep met haar weg. Daarmee is zij toch een icoon geworden in onze Gemeente’.