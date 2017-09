‘Raadslid Blanke (D66) schond ambtsgeheim’

19 september – Voormalig wethouder Frank Rozenberg (GBLV) en een ambtenaar van de gemeente kan ‘strafrechtelijk geen verwijt worden gemaakt’ rond de geheimhoudingsplicht m.b.t. de enquĂȘtecommissie Grondexploitatie Duivenvoordecorridor. Zij worden niet vervolgd. Er is volgens het Openbaar Ministerie wel bewijs dat (het geschorste) raadslid Harry Blanke (D66) zijn ambtsgeheim heeft geschonden. Hij moet rekening houden met een strafbeschikking. Op 7 juli 2015 deed waarnemend burgemeester mevrouw Leemhuis-Stout aangifte van schending van de geheimhoudingsplicht. Blanke, op dat moment raadslid enquĂȘtecommissie, heeft tegen de afspraak in vertrouwelijk informatie gemaild aan een ambtenaar die de schakel was tussen de commissie en de ambtelijke organisatie.

