21 september – Opnieuw is het Avalex die voor verwarring zorgt. In Het Krantje van deze week adverteert het zwaar bekritiseerde afvalbedrijf paginabreed over het Nieuwe Inzamelen, dat al veel onrust veroorzaakte bij de inwoners. Maar we zijn er nog niet; rommel maar verder Avalex! In de advertentie wordt met een animatie een koffiecupje getoond met de tekst ‘Neem mij mee naar het PMD’. Omdat in de advertentie duidelijk wordt gesteld dat alleen ‘lege’ verpakkingen mee mogen is het misschien verstandig maar eens de afvalscheidingswijzer er op na te slaan. Wat blijkt? Koffiecapsules horen bij het restafval! ‘Ja hallo, Avalex, zo gaat het nooit lukken’, mailt ons de altijd wakkere Margreet Pinkse.