21 september – Het is wel heel vaak raak op de Westvlietweg. De kruising ter hoogte van de Sligro was weer het toneel van een ongeluk. Door een belemmering van het zicht door een auto botsten twee bromfietsen op elkaar. De beiden heren waren wonderwel slechts licht gewond en zijn nagekeken door broeders van de ambulance. Met hun tweewielers liep het anders af gezien de aanzienlijke schade. Foto en tekst Peter van Zetten.

