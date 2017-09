Spookgebouw plat, ruimte voor nieuwbouw

22 september – Meer dan tien jaar was het een verlaten spookgebouw op de grens van Voorburg en Leidschendam. Even lang duurde het om plannen te maken en tot daadwerkelijke sloop van het voormalige Billitonkantoor over te gaan. En dan gaat het ineens snel. Ap de Heus was er nog net op tijd bij om deze foto te maken van het platgooien. Alle ruimte ontstaat er voor nieuwbouw, wonen en recreatie in dit ook hier langzaam maar zeker mooier wordende Leidschendam langs het water. Slopend langzaam.