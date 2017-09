‘Heil en Zegenwensch door lantaarnaansteker’

De bezoeker zal versteld staan van wat de collectie inhoudt. Zou hij bijvoorbeeld ooit hebben gehoord van de ‘Heil en Zegenwensch, op gedragen door den Lantarenaansteker van het dorp Voorburg, bij den aanvang van het jaar 1859′? In 1897 ging het nog altijd zo, zoals de illustratie van elders laat zien. Het is aanbevelingswaard de tentoonstelling te bezoeken. Dat kan dagelijks van 10.00 tot 17.00 uur aan de Klaverweide 54 Voorburg. Aanbevelingswaard.

23 september – Recent verscheen het boek ‘Spraakmakende personen in Voorburgse prentkunst’. Hierin staan 280 prenten afgebeeld uit de collectie van Gerard Duijvestein en in welk boek historicus Kees van der Leer met zijn verhalen ingaat op het leven en de betekenis van Voorburgse spraakmakende personen. Naar aanleiding hiervan wordt nu in verzorgingshuis de Mantel een tentoonstelling gehouden, waarin een groot deel van de houtsneden, gravures, etsen en litho’s uit de Collectie Duijvestein wordt geëxposeerd.

This entry was posted in Uncategorized . Bookmark the permalink