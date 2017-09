Actie om reveille Koningsdag nieuw leven in te blazen

25 september – Wil je iets voor elkaar krijgen dan kun je er niet vroeg genoeg bij zijn. Zeg maar hoofdstuk ‘Regeren is vooruit zien’. Ware woorden die op het juiste moment uitgesproken worden door de dames Dolly Sark (links) en Marja Hopman, twee getrouwen in Voorburg-dorp. Met uitzicht op de Oude Kerk bespraken zij hun vurige wens om op de eerstvolgende Koningsdag (april 2018) de aubade in de Herenstraat nieuw leven in te blazen met de reveille. Jarenlang gebeurde dat door trompettist Koppe van Forum Hadiriani die de kerktoren beklom.

‘Dat was een prachtige traditie’, zegt mevrouw Sark met voldoende recht van spreken. Haar hele leven heeft zich in het historische hart voltrokken met de reveille op het feest van de Majesteit als een toefje slagroom op de taart. ‘Ineens gebeurde het niet meer zonder dat iemand wist waarom dan wel. We zouden de reveille graag terugzien en horen. Samen met Marja ga ik me daar nu sterk voor maken. Straks zijn we te laat, de tijd is er nu rijp voor. We hopen op steun van andere Voorburgers die net als wij de reveille op Koningsdag missen’.