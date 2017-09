Kunstenaars vermaken Herenstraat tot groot atelier

26 september – De Herenstraat wordt zaterdag omgetoverd tot één groot kunstatelier. Daarmee klopt het artistieke hart van Voorburg voor de derde keer onder de naam van Voorburgse Rondgang. De straat is gevuld met kunstenaars die aan het werk zijn op schildersezels. In de etalages van de winkeliers zijn spraakmakende kunstwerken te zien én kan je meedoen met een schilder- en tekenwedstrijd. Het programma voorziet ook in gratis workshops, instap-rondleidingen en presentaties bij de musea, culturele instellingen en winkeliers. Op Hofwijck draait om 11.00 uur de film Met Constantijn Huygens naar Venetië. In Galerie Frans Kokshoorn is de tentoonstelling ‘Mark Langer schilderijen en Frans Kokshoorn objecten’ te zien en is ook het achtergelegen atelier toegankelijk. Alle informatie over dit evenement is te vinden op www.voorburgserondgang.nl.