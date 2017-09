Bas de Leede (17) in Oranjeteam Cricket

25 september – Met zijn leeftijd van slechts 17 jaar is Bas de Leede van Voorburg Cricket Club (VCC) opgenomen in de selectie voor het Nederlands elftal. Hij kan zijn koffers pakken voor een reis vijf maanden naar Afrika, eerst voor negen dagen naar Zimbabwe. Daarna zou het nationale team een aantal wedstrijden spelen in Kenia, maar gezien de politieke situatie aldaar zijn de wedstrijden verplaatst naar East-London in Zuid-Afrika. Vervolgens reist het team naar Pretoria, waar getraind wordt aan één van de meest vooraanstaande cricket academies.

Bas deed vorig jaar eindexamen VWO op het Sint-Maartenscollege. Hij is de zoon van Tim de Leede, eveneens een telg uit het bekende cricketgeslacht De Leede. Bas speelt het spel al sinds zijn zesde, werd met diverse jeugdteams landskampioen en maakt al enkele jaren deel uit van VCC-1. In de Hoofdklasse maakte hij dit seizoen 530 runs met een gemiddelde van ruim 44 runs. Daarmee bezette hij een zeer verdienstelijke vijfde plaats in deze klasse. Foto F. van Lent.