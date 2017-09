Kunst in Waterspoorpark favoriet bij eenden

27 september – Wat een kunstzinnige toevoeging heet te zijn als onderdeel van de onlangs geopende waterpartij bij de Spinozalaan, kan ook gezien worden als een doorn in het oog van buurtbewoners. Tot hun verbazing waren de kunstwerken in het opgeknapte Waterspoorpark al snel bevuild en de ‘rode verf lijkt niet bestand tegen het water,’ meldt een van hen. Ook bleek dat de liggende kunstwerken geen opening hadden waardoor de watervogels en eenden als het ware gevangen waren. Met eendentrapjes is dat probleem reeds verholpen. Maar dan blijken de eenden de kunstwerken als favoriete sanitaire stop te gebruiken, getuige de foto die we kregen. En dat vraagt weer om de nodige reiniging, iets dat zo te zien voor de gemeente nog een hele opgave en kunst apart is. Zijn er misschien vrijwilligers in de buurt om dit klusje te klaren?