Nieuwe fietsbrug langs het spoor naar Den Haag

28 september – Het fietspad tussen station ’t Loo en het voormalige CBS-gebouw wordt niet alleen opgeknapt (de hoogste tijd) maar wordt ter hoogte van de Reuvenslaan hoek Holwerdalaan ook voorzien van een nieuwe brug. Deze week is begonnen met het storten van het beton voor de fundering aan beide kanten. Het fietspad komt daarmee parallel te lopen aan de sprinter- en randstadrail-spoorlijn. Straks betekent de nieuwe fietsroute dat enige tijdwinst voor het Voorburgse fietsverkeer naar en van Den Haag te behalen is. Naast dat dit comfortabeler wordt is het bovendien veiliger want het bestaande bruggetje (foto) vraagt veel bochtenwerk. ’s Winters en bij regen is dat uitkijken geblazen.