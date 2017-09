Vlieg even mee over Voorburg

29 september – Voorburg is volop in beweging. Hier en daar ook in beroering. Er valt van alles te melden. Vandaar deze weekeinde-editie als een vogelvlucht boven de stad. We namen een kleine greep uit de vele berichten. Vlieg even mee.

Kunstenaars kunnen maandag 6 november deelnemen aan een nieuwe ballotage van kunstenaarsvereniging ArtiBrak in Voorburg. Een commissie van beeldend kunstenaars zal het ingebrachte werk beoordelen. Degenen die worden toegelaten, treden toe tot de beroepsvereniging van ruim 120 kunstenaars en krijgen naast interessante contacten met vakgenoten ook uitgebreide expositie- en verkoopmogelijkheden. Aanmelden kan via artibrak2007@gmail.com

kunnen maandag 6 november deelnemen aan een nieuwe ballotage van kunstenaarsvereniging in Voorburg. Een commissie van beeldend kunstenaars zal het ingebrachte werk beoordelen. Degenen die worden toegelaten, treden toe tot de beroepsvereniging van ruim 120 kunstenaars en krijgen naast interessante contacten met vakgenoten ook uitgebreide expositie- en verkoopmogelijkheden. Aanmelden kan via artibrak2007@gmail.com Het College is doof voor klachten van inwoners, zegt het CDA dat een tussenresultaat van de afvalpeiling presenteerde in de gemeenteraad. In vier dagen tijd is deze al door 1.000 mensen ingevuld. ‘Afval scheiden is ok, maar de gemeente moet het beter faciliteren, organiseren en communiceren. We hadden verwacht dat afspraken werden nagekomen. Het college breekt nu haar belofte. Het CDA blijft het College wijzen op de huidige afvalchaos’.

is doof voor klachten van inwoners, zegt het dat een tussenresultaat van de afvalpeiling presenteerde in de gemeenteraad. In vier dagen tijd is deze al door 1.000 mensen ingevuld. ‘Afval scheiden is ok, maar de gemeente moet het beter faciliteren, organiseren en communiceren. We hadden verwacht dat afspraken werden nagekomen. Het college breekt nu haar belofte. Het CDA blijft het College wijzen op de huidige afvalchaos’. Het bestuur van Gemeentebelangen heeft Hans Peter Klazenga benoemd tot lijsttrekker voor de gemeenteraadsverkiezingen op 21 maart 2018. Hij is verheugd en zegt: ‘In deze raadsperiode heeft GBLV laten zien op een andere wijze te willen besturen dan in het verleden het geval is geweest. Een open bestuursstijl, waar meedenken met onze inwoners, verenigingen, instellingen en bedrijven voorop staat’. Klazenga woont in Leidschendam. Hij is sinds 1994 raadslid en op dit moment plaatsvervangend voorzitter van de fractie.

van Gemeentebelangen heeft benoemd tot lijsttrekker voor de gemeenteraadsverkiezingen op 21 maart 2018. Hij is verheugd en zegt: ‘In deze raadsperiode heeft GBLV laten zien op een andere wijze te willen besturen dan in het verleden het geval is geweest. Een open bestuursstijl, waar meedenken met onze inwoners, verenigingen, instellingen en bedrijven voorop staat’. Klazenga woont in Leidschendam. Hij is sinds 1994 raadslid en op dit moment plaatsvervangend voorzitter van de fractie. Park Sijtwende. De gemeente stelt een nieuwe inrichting voor waarbij rekening wordt gehouden met alle gebruikers: hondenbezitters, joggers, wandelaars, omwonenden, natuurliefhebbers en mensen die het monument bezoeken. Wethouder Nadine Stemerdink : ‘Om park Sijtwende een park voor iedereen te laten blijven, zal iedereen moeten inschikken. Aanleiding voor de gemeente om te kijken naar de inrichting van het park was een motie van de gemeenteraad over het ’s nachts afsluiten van het park.

De gemeente stelt een nieuwe inrichting voor waarbij rekening wordt gehouden met alle gebruikers: hondenbezitters, joggers, wandelaars, omwonenden, natuurliefhebbers en mensen die het monument bezoeken. Wethouder : ‘Om park Sijtwende een park voor iedereen te laten blijven, zal iedereen moeten inschikken. Aanleiding voor de gemeente om te kijken naar de inrichting van het park was een motie van de gemeenteraad over het ’s nachts afsluiten van het park. Zijn we de groenste stad van Nederland geworden? Nee, maar de gemeente heeft wel brons behaald bij de jaarlijkse wedstrijd ‘Entente Florale’ . Het goud ging naar de gemeente Den Haag. Het ging de jury om een beoordeling van ruimtelijke ordening, stadsbeheer en handhaving. Met andere woorden: het kan altijd beter maar met een derde plaats hoeven we niet ontevreden te zijn. Gaan we volgend jaar voor de herkansing?

de groenste stad van Nederland geworden? Nee, maar de gemeente heeft wel brons behaald bij de jaarlijkse wedstrijd . Het goud ging naar de gemeente Den Haag. Het ging de jury om een beoordeling van ruimtelijke ordening, stadsbeheer en handhaving. Met andere woorden: het kan altijd beter maar met een derde plaats hoeven we niet ontevreden te zijn. Gaan we volgend jaar voor de herkansing? Een primeur. Dalton Voorburg wordt de eerste ‘coole’ school met een klimaatbestendig dak. Met de realisatie ervan hoopt de school bewustwording te kweken voor een duurzame en leefbare omgeving. Maandag wordt om 12.30 uur de openingshandeling verricht. Het groene dak kwam er op advies van de leerlingen. Vorig schooljaar hebben zij zich een week lang gebogen over de vraag: hoe kunnen wij onze leefwereld duurzamer maken? De gemeente en het Hoogheemraadschap van Delfland gaven subsidie voor het 1.500 m2 groene dak, worden.

Dalton Voorburg wordt de eerste ‘coole’ school met een klimaatbestendig dak. Met de realisatie ervan hoopt de school bewustwording te kweken voor een duurzame en leefbare omgeving. Maandag wordt om 12.30 uur de openingshandeling verricht. Het groene dak kwam er op advies van de leerlingen. Vorig schooljaar hebben zij zich een week lang gebogen over de vraag: hoe kunnen wij onze leefwereld duurzamer maken? De gemeente en het Hoogheemraadschap van Delfland gaven subsidie voor het 1.500 m2 groene dak, worden. Terug in de tijd. Op veler verzoek geeft Meindert Marijs een herhaling van de Pelikaanlezing over het onderwerp: ‘Hoe Voorburg Dorp de laatste 40 jaar veranderde’. Hij doet dat op 10 oktober van 20:00 uur tot 22:00 uur in de Oude Kerk. Veranderingen van Antoniushove tot en met de bouw Utrechtse Baan. Meindert neemt u mee langs verdwenen gebouwen. Vaak werd het dorpsbeeld hierdoor totaal veranderd, zoals het Hofje van Vis, het oude Politiebureau, het oude Station Voorburg, het K.W. Plein, het Forumtheater en de Remises van de Blauwe Tram. Aan de hand van ruim 250 afbeeldingen volgen we deze veranderingen op de voet.

de tijd. Op veler verzoek geeft een herhaling van de Pelikaanlezing over het onderwerp: ‘Hoe Voorburg Dorp de laatste 40 jaar veranderde’. Hij doet dat op 10 oktober van 20:00 uur tot 22:00 uur in de Oude Kerk. Veranderingen van Antoniushove tot en met de bouw Utrechtse Baan. Meindert neemt u mee langs verdwenen gebouwen. Vaak werd het dorpsbeeld hierdoor totaal veranderd, zoals het Hofje van Vis, het oude Politiebureau, het oude Station Voorburg, het K.W. Plein, het Forumtheater en de Remises van de Blauwe Tram. Aan de hand van ruim 250 afbeeldingen volgen we deze veranderingen op de voet. Fractie Hohage doet niet mee aan de zogeheten ‘tafeltjesavond’ (Gemeenteraad) op 5 oktober. Aanvoerster Philippine vindt dat besluitvorming van het bestuur in het openbaar moet gebeuren. ‘Als er al vertrouwelijkheden in overeenstemming met de wet dienen te worden uitgewisseld, moet het feit zelf geborgd worden door logging en rapportage. Overdracht via onduidelijke middelen (ongeregistreerde documenten, kladjes, Cd-schijven, USB-sticks, en hier: oncontroleerbare mondelinge berichtgeving op tafeltjesavond) is niet toelaatbaar. Tafeltjesavonden verbeteren de reputatie van de gemeentepolitiek niet, maar verder verslechteren’.

doet niet mee aan de zogeheten ‘tafeltjesavond’ (Gemeenteraad) op 5 oktober. Aanvoerster vindt dat besluitvorming van het bestuur in het openbaar moet gebeuren. ‘Als er al vertrouwelijkheden in overeenstemming met de wet dienen te worden uitgewisseld, moet het feit zelf geborgd worden door logging en rapportage. Overdracht via onduidelijke middelen (ongeregistreerde documenten, kladjes, Cd-schijven, USB-sticks, en hier: oncontroleerbare mondelinge berichtgeving op tafeltjesavond) is niet toelaatbaar. Tafeltjesavonden verbeteren de reputatie van de gemeentepolitiek niet, maar verder verslechteren’. De tekenen van herfst zijn onafwendbaar, ook al laat de nazomer zich niet onbetuigd. De blaadjes beginnen te vallen. Bomen kleuren in een fraaie mix van groen, geel en rood. Maar deze ijverige meneer wil er nog niet aan. Nu is het nog te overzien wat er aan verkleurend blad valt. Hij veegt zijn straatje schoon zo lang het nog enige zin heeft om de herfst buiten de deur te houden. Nu lukt het nog, maar straks is het vechten tegen de bierkaai.