Roofvogel rakelings langs kinderen op Dierendag

1 oktober – Werelddierendag ook in Voorburg. Bij Tuincentrum Hofstede hadden ze er een heel feest van gemaakt. Honderden mensen kwamen af op de spectaculaire roofvogelshow. Maar er was meer te zien op de verjaardag van dieren zoals een slang, een alpino-egel en een kruisspin. Kinderen konden er mee op de foto. Ap de Heus stond er met zijn neus bovenop en maakte deze foto. Het was griezelen en spannend tegelijk met deze gevleugelde vriend.

