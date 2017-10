CDA wil schoolzwemmen terug voor iedereen

2 oktober – Het CDA wil het schoolzwemmen over de hele linie weer invoeren. Nu is dat alleen van toepassing voor scholen met kwetsbare leerlingen, die gebruik kunnen maken van de zogenaamde ‘vangnetregeling’ van de gemeente. Raadslid Aart Paardekooper: ‘Afgelopen jaren is zwembad De Fluit compleet vernieuwd. En ook zwembad Forum Kwadraat is gerenoveerd. Van beide zwembaden hebben we weer jaren plezier. Dus waarom zouden we beide zwembaden niet optimaal benutten voor de leerlingen van alle basisscholen?’ Het raadslid wil van het college weten welke scholen wel of niet aan schoolzwemmen doen.