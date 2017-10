2 oktober – Kan het nog erger met Avalex? Het bedrijf strompelt al van incident naar incident en nu komt daar nog een botsing tegen een kunstwerk in de Herenstraat bij. Het gebeurde voor de Kunstuitleen toen de chauffeur van de vuilnisauto even niet oplette en de granieten sokkel van zijn verankering reed. Zo’n ongeluk kan natuurlijk gebeuren maar de klap voor Avalex is er niet minder om. Het blijft opletten bij het doen en laten van deze al maar geplaagde vuilnisĀ ophaaldienst.

This entry was posted in Uncategorized . Bookmark the permalink