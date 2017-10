Geslaagde Kunstdag smaakt naar meer

3 oktober – Ondanks de regen was het afgelopen zaterdag een geslaagde ‘Kunstdag’ in en rond de Herenstraat. Meer dan 30 kunstwerken vulden de etalages, kunstenaars waren op straat aan het werk en Constantijn Huygens en zijn vrienden (zie foto) fleurden de straten op met hun aanwezigheid. De wedstrijd ‘Wie maakt het mooiste sfeerbeeld van de Herenstraat’ kon toch doorgaan. De winnaar van de schildersezel was Bianca Berndsen. Zij maakte in korte tijd een prachtige impressie van ‘Het Huygenskwartier en de dag zelf’ in vier werken. Het resultaat van de wedstrijd is komende week te zien in de Kunstuitleen, Herenstraat 92. In het atelier van beeldend kunstenaar Frans Kokshoorn (rechts) kwamen de artiesten bijeen voor een ‘staatsiefoto’ van Jeffrey Grouwstra. Deze Kunstdag smaakt naar meer. Op naar de vierde editie.