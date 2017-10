Kiele kiele tussen huizen door naar nieuwbouw

4 oktober – Dat is krap aan hier tussen twee huizen aan het Westeinde door. Millimeter voor millimeter wordt de bocht genomen. Een zware verpulveraar van steen en beton rijdt langzaam naar het voormalige Hokatex-terrein dat voor nieuwbouw schoon moet worden opgeleverd. Er komen circa 40 huizen zoals de artist impression laat zien met onderin de rij bomen van Park Middenburg. Omwonenden zetten er logistiek gezien wel enkele vraagtekens bij. Het plan is om al het verkeer van de nieuwe bewoners hier in twee richtingen van en naar deze uitrit Westeinde te laten gaan. Geen pretje voor de bewoners rechts en links. Foto Ronald Meekel.

This entry was posted in Uncategorized . Bookmark the permalink