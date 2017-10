Internationale status cricketveld in gevaar

4 oktober – Valt het veld van Voorburg Cricket Club (VCC) ten prooi aan de Voorburg Rugby Club (VRC)? Dat schrikbeeld staat het bestuur van VCC voor ogen nu wethouder Nadine Stemerdink (Sport) van plan is om VRC vanaf 2018 gebruik te laten maken van de VCC-accommodatie. Eind juni stelde de gemeente echter nog dat ‘bestendiging van de bestaande (internationale) status van zowel VCC en Sparta uitgangspunt is’. En verder: ‘Mocht de variant met VRC naar de mening van één of meer sportbonden niet haalbaar zijn, dan sluiten wij dit traject af’’. De KNCB is vervolgens door de gemeente om een reactie gevraagd. De bond heeft begin augustus uitgebreid toegelicht waarom zij zich niet kan vinden in de gemeentelijke plannen en eindigt de brief af met ‘De combinatie van een internationaal cricketveld en uw voorstel is wat ons betreft volstrekt onrealistisch en brengt de huidige status van het cricketveld en dus de organisatie van interlandwedstrijden onnodig in gevaar’. Het bestuur van VCC beraadt zich nu, waar mogelijk in overleg met de Stichting SMW en Sparta.