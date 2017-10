Wegpompen grondwater Leidsenhage kan beginnen

6 oktober – Met een vertraging van ongeveer vijf maanden kan eindelijk begonnen worden met het wegpompen van grondwater onder de bouwput van de Mall of the Netherlands, het nieuwe winkelcentrum Leidsenhage. Daartoe werd al op acht meter diepte een buisverbinding getrokken onder de Heuvelweg naar de Sperwerlaan. Aanvankelijk zou het afvoeren van het grondwater bovengronds gebeuren maar mede door bewonersprotest besloot projectontwikkelaar en eigenaar van de Mall (Unibail Rodamco) anders. Bewoners van Park Veursehout (tegenover Leidsenhage) voelden er niet voor om gedurende 18 maanden tegen een vier meter hoog buizenstelsel voor hun deur te moeten aankijken. Vanochtend begon bij de Velostrada, evenwijdig aan het spoor Den Haag-Leiden, het voorbereidende werk voor het wegpompen. Bij de grenspaal van Rijnland en Delfland werd met stalen lier circa 350 meter buis naar de vijver langs de Talinglaan getrokken als ondergrondse aansluiting op de Sperwerlaan.

