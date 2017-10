Smeerboel rond de dragers van het treinspoor

7 oktober – Het hoeft maar een beetje te regenen – en helemaal al zoals we deze zaterdag meemaakten – of het wordt een smeerboel van je welste onder het Prinses Marianneviaduct en het treinspoor. Het sijpelt aan alle kanten rond de dikke steunconstructie. Je houdt het als voorbijganger daar beneden niet droog en schoon. Goed is anders. Daar moet dus serieus naar gekeken worden door Rijkswaterstaat. Ook bij de verlichting leunt, kreunt en roest het.

