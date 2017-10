Nieuwe expositie vier kunstenaars in Galerie Artibrak

9 oktober – Op de nieuwe tentoonstelling bij galerie ArtiBrak (Herenstraat 44) exposeren vier kunstenaars werk met verwijzingen naar de natuur op heel verschillende manieren. Hella van Ockenburg schildert landschappen (zie afbeelding) waarin de sporen van menselijke aanwezigheid te vinden zijn. Ze gebruikt vaak plastic pasjes als paletmes. Na een cursus frescoschilderen in ItaliĆ« is haar schilderstijl losser en directer geworden en is haar aandacht verschoven naar de natuur. De andere kunstenaars zijn Jolie Kentie (schilderen met chroom), Yvonne Riphagen (figuratief) en Bram Kranenburg (houten beelden). De tentoonstelling wordt zaterdag a.s. om 15.00 uur geopend door de kunstenaars zelf en duurt tot 5 november.