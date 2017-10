Afval: Een cascade aan ongewenst gedrag

11 oktober – Sinds een maand is het afval inzamelbeleid van Avalex veranderd. De grijze containers worden nu tweewekelijks geleegd in plaats van elke week. Paul de Goede ziet het met lede ogen aan. ‘Ik zie nu grote stapels zwerfafval rond de ondergrondse containers die op een gegeven moment ook vol zitten’, zegt hij in de column hierna. ‘Je kan van alles willen met eigen verantwoordelijkheid en duurzaam verwerken. Uiteindelijk leidt dat altijd, ja altijd tot meer zwerfvuil op straat. En de prijs daarvan is letterlijk en figuurlijk veel te hoog! Wie de stedelijke omgeving wil opknappen moet beginnen met het opruimen van de rommel’.



HET IS HEEL SIMPEL, VUIL TREKT VUIL AAN

‘Wie kent de ‘broken window’ theorie? Nooit van gehoord? Wees gerust, dit wordt geen lange droge verhandeling. De basis is heel simpel: vuil trekt vuil aan. Ziet u een leeg kantoorgebouw met twee kapotte ramen? De kans is groot dat de rest ook wordt ingegooid. Een muur die bijna helemaal onder de graffiti zit? Dat laatste lege plekje komt ook wel vol. Een stapel gedumpte vuilniszakken naast een volle container? Dat is blijkbaar de dumpplek waar je gerust je afval aan toe kan voegen. De opstellers van de theorie, Wilson en Kelling, hielden daar niet op, ze draaiden de theorie juist om richting het gemeentebestuur.

Wit de muren, vervang de gebroken ruitjes, maar zorg vooral dat er nooit, maar dan ook nooit een stapel vuilniszakken in het zicht ligt. Het levert een cascade aan ongewenst gedrag op. De stapel gaat groeien, maar dat is niet het enige probleem. Rommel trekt niet alleen rommel aan, maar ook ander ongewenst gedrag.

MENSEN WORDEN LOMPER

Mensen zijn bijzonder sfeergevoelig en zij gedragen zich aantoonbaar anders in een vieze en rommelige omgeving dan in het aangeharkte straatje uit ‘Ja zuster, nee zuster’. Ze worden lomper en onverschilliger. Waarom zou je ook je best doen in een straat vol kapotte ramen en slingerende vuilniszakken?

Mijn punt is dit. Een schone publieke ruimte is een groot goed. Niet alleen voor burgers maar ook voor de gemeente. Laat je het onderhoud versloffen, dan is de prijs daarvoor uiteindelijk vele malen hoger. Figuurlijk, maar ook gewoon letterlijk. Als je twee extra wijkteams, een extra jongerenwerker en meer surveillance nodig hebt had je beter voor een fractie van dat geld de rommel op kunnen ruimen. Laten we eerlijk zijn: blijkbaar kon het wekelijks ophalen niet uit en moeten de reinigingsrechten gewoon een stukje omhoog.

Beste gemeenteraad, beste wethouder, zullen we dat maar gewoon doen? Je kan van alles willen met eigen verantwoordelijkheid en duurzaam verwerken. Uiteindelijk leidt dat altijd, ja altijd tot meer zwerfvuil op straat. En de prijs daarvan is letterlijk en figuurlijk veel te hoog. veel te hoog’.

Paul de Goede (Foto’s Ap de Heus)