Noodoplossing: Dag en nacht afvoer rioolwater

14 oktober – Opnieuw problemen rond de afvoer van water uit de bouwput van het nieuwe Leidsenhage. Tijdens het boren van een leiding werd op circa 6.5 meter diepte een riool geraakt van de tegenover liggende Sperwerlaan in Park Veursehout. Er is een lek ontstaan waardoor dit weekeinde het rioolwater niet via de gebruikelijke weg kan worden weggepompt. In een snelle communicatie met omwonenden kondigde de gemeente gisteren aan dat tot en met maandag gebruik gemaakt wordt van een noodoplossing ‘om mensen gewoon het toilet en water te kunnen laten gebruiken’. Dag en nacht rijdt er nu elk uur een tractor met tankwagen om alle vuilopslag weg te pompen en af te voeren naar een riool bij ziekenhuis Antoniushove. Niet eerder dan dinsdag wordt geprobeerd het afvalwater om te leiden naar een ander riool waarna het ontstane gat gerepareerd kan worden. Die reparatie gaat ongeveer drie weken duren.