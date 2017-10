Winters vooruitzicht in een tropisch jasje

15 oktober – Terwijl de temperaturen stijgen tot in de 20C willen velen nog niets weten van ijzers in het vet. Toch is dit weekeinde het schaatsseizoen officieel begonnen. Het was al op tv te zien hoe mensen de Friese doorlopers vastbonden. Tropische dagen ten spijt de kalender is meedogenloos met donkere maanden in het vooruitzicht. Voor de directeur van het jaarlijkse schaatspaleis reden om klaar te zijn voor het winterseizoen. De pontonvloer en de tenten zijn al in elkaar gesleuteld. Nu nog de feestelijke inrichting en het verslepen naar de juiste plek in de vijver van Leidsenhage.