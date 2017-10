Opnieuw onrust bij Woej, CDA wil opheldering

16 oktober – Wordt de welzijnsorganisatie Woej gereorganiseerd, gesaneerd of opgedeeld? Of een mix hiervan? Volgens CDA-raadslid Aard Paardekooper lijkt het daar erg op en wil dat wethouder Floor Kist (GL) ingrijpt. Het raadslid zegt dat personeel en vrijwilligers duidelijkheid willen. De pijlen in de opnieuw ontstane onrust zijn gericht op de interim-directeur, vorig jaar door Kist aangesteld. Volgens Paardekooper stapten deze zomer diverse bemiddelaars op na een aanvaring met de directeur. ‘Personeelsleden kondigen hun vertrek aan of trekken extern aan de bel, omdat ze intern hun ei niet meer kwijt kunnen’, zegt hij. ‘Er zullen altijd zaken beter kunnen, maar Woej saneren is nooit de bedoeling geweest’. Het CDA wil van wethouder Kist ook weten of de raad van toezicht – net aangesteld dit jaar – nog intact is en wat zij doet aan deze situatie. ‘We willen in elk geval niet dat vrijwilligers, klanten en personeel de dupe worden van de onrust. Laat Woej gewoon Woej zijn: een vertrouwd begrip bij velen’.