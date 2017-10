Grote familie Zwam siert de Rozenboomlaan

17 oktober – Pleurotus ostreatus. Een mooie naam voor de gewone oesterzwam die met de hele familie vastgeklonken is aan rottend hout van een boomstam langs de Rozenboomlaan, aan de kant van het Oosteinde. Een wonderlijk en bezienswaardig sieraad langs de weg als tekenen van herfst en naderende winter. Wel naar kijken maar niet te dicht op, is het medisch advies. Het inademen van een sporenwolk kan in uitzonderlijke gevallen een astmatische reactie veroorzaken. Maar ja, wat is nu weer precies uitzonderlijk? Deze omvangrijke oesterzwam is dat in elk geval wel. Op de achtergrond nog een tros paddenstoelen. Wie die herkent mag het zeggen.