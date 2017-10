Verzekerd van veel bekijks tijdens huwelijksreis

18 oktober – Dit moet een auto zijn van iemand die van mechanisch knutselen houdt en niets wil weten van vergane glorie. Als extra attractie heeft de eigenaar de motorkap thuis gelaten. Misschien goed voor de koeling. Er is zoveel aan de auto toegevoegd dat de originele staat onherkenbaar is maar het is een vooroorlogse Renault Yn met een gewicht van 1270kg, een cilinderinhoud van 2985cc en een motor van 163pk. De horizontale uitlaat is vervangen door een verticale afvoer. Na de huwelijksnacht kan hij met zijn grote liefde de huwelijksreis beginnen. Wel een beetje krap binnenin maar buiten zijn bruid en bruidegom verzekerd van veel bekijks.