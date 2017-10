Tijdmuseum: Voorburg laat gouden kans kapen

19 oktober – Door gemeentelijk getalm en vormen van besluiteloosheid heeft Voorburg een gouden kans laten liggen om hier een landelijk Tijdmuseum gevestigd te krijgen. In belangrijke mate mogen voorgaande Colleges van B&W zich dit aanrekenen maar ook de laatste vier jaar is er onvoldoende door bestuurders bovenop gezeten. Het Tijdmuseum gaat nu een plek krijgen in Den Haag als ‘de stad van Christiaan Huygens’, zoals al gezegd wordt, terwijl hier juist alles op alles wordt gezet om de naam Huygens zo sterk mogelijk aan Voorburg te verbinden. Hoe kun je daarbij een prachtig pareltje over het hoofd zien?

Tien jaar geleden lanceerde stichting ‘Mooi Voorburg’ al het idee om van Voorburg een Tijdstad te maken, gezien de relatie met Huygens o.a. internationaal bekend als uitvinder van het slingeruurwerk. Voor zo’n tijdmuseum werd met name gedacht aan de locaties Huize Swaensteyn en de lege kerk aan de Laan van Nieuw Oosteinde. Initiatieven daartoe bloedden echter dood.

Vorig jaar kwam de discussie over een tijdmuseum even terug in het plan Hoogvliet/Waaijer met de creatieve invulling van de zogeheten pandenschuif in combinatie met een nieuwe onderkomen van de gemeenteraad. Initiatiefnemers deden hun best maar vonden onvoldoende gehoor. Voorburg heeft het nakijken nu ons duidelijk is geworden dat Den Haag ‘de stad van de tijd’ wordt en met landelijke eer gaat strijken. Binnenkort meer hierover op Voorburg Insite.