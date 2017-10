Meeste woningen L’dam-V’burg boven 3 ton WOZ

20 oktober – Ruim een derde van de woningen in onze gemeente (35,5%) heeft een WOZ-waarde van meer dan 300.000 euro, gevolgd door woningen met een WOZ-waarde van minder dan 170.000 euro (bijna 30%). De Woonbond heeft het woningbezit in Leidschendam-Voorburg geïnventariseerd in vergelijking met de cijfers van alle WOZ waarden in Zuid-Holland.