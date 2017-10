Drie lantaarns, drie modellen, een dorp

21 oktober – In Oud Voorburg hebben drie verschillende lantaarnpalen een plek gekregen. De een zonder sierkrul onder het glas (rechts), een ander als model Vinex (links) en de (koperen) derde zoals die historisch het meest verantwoord is. Een bewoner van de Raadhuisstraat attendeert ons hierop met de vraag of ‘de keuze voor een en dezelfde lantaarn niet gewenster zou zijn daar waar kwaliteit en uitstraling betekenis hebben’. Dat is een benadering die ons zeker het verdere bespreken waard lijkt. De keuze voor de bloemenmanden – hanging baskets – valt daar buiten.