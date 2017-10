Vlag in top aan gevel cafanclub Max

22 oktober – Lang geleden had je aan het Oosteinde een ‘beroemd’ café dat het favoriete trefpunt was van bezitters van een Zundapp bromfiets. Ze kwamen daar als vrienden voor het leven uit heel Zuid Holland vaak bijeen om met hun klassieke brommers vanuit Voorburg een landelijke route te rijden. Enigszins vergelijkbaar is het café op de hoek van Willemstraat en Heeswijkstraat waar de liefhebbers van de formule-1 elkaar vinden om samen de wedstrijden te bekijken met natuurlijk Max Verstappen als hun absolute held. Ook in Voorburg-West dus een café als een ware cafanclub, zou je kunnen zeggen. Daar gaat dan ook de vlag voor uit zoals Willem Hasekamp zag bij zijn zondagse rondje door Voorburg. Voor de lens van zijn camera kreeg hij trouwens ook een paal zonder lantaarn in de Kerkstraat refererend aan het eerdere bericht op Voorburg Insite over soorten lantaarnpalen in het oude centrum. ‘Deze is onthoofd’. Hopelijk maakt de gemeente hier snel werk van.