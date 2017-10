D66 zet de bijl in lokale belastingen

23 oktober – ‘Laten we stoppen met hondenbelasting, toeristenbelasting en overwinst op parkeerontheffingen’. Klare taal van D66-raadslid Arnoud Breedijk. ‘Het zijn onzinnige lokale belastingen’, zegt hij. ‘Deze drie belastingen leveren alle drie maar een duizendste van alle inkomsten op. En dan moeten de ambtelijke kosten van 62.000 euro om ze te innen er nog van af. We kunnen dus makkelijk zonder die belastingen’.

‘We blijven een financieel gezonde gemeente, met een oplopend overschot op de begroting. We houden zelfs nog een half miljoen over. Genoeg financiĆ«le ruimte voor mooie nieuwe plannen na de gemeenteraadsverkiezingen van maart. We hebben ook afgesproken dat de Onroerende Zaak Belasting (OZB) daalt als de huizenprijzen stijgen. Dat betaalt zich nu dus ook mooi uit voor iedereen met een eigen huis. En als je meer toeristen wilt moet je ze niet belasten. Is het niet raar om belasting te heffen als mensen een nachtje langer blijven? Dat is toch precies wat we willen? Veel slimme gemeenten heffen al geen toeristenbelasting meer’.

‘Wat het parkeren betreft, de gemeente maakt flinke winst op ontheffingen. D66 vindt dat onzin. Gastvrij zijn en onze winkeliers helpen is mooi, maar niet over de rug van onze inwoners. De prijs voor een ontheffing kan meteen omlaag van bijna 50 naar ongeveer 16 euro – dat zijn namelijk de werkelijke kosten. Meteen per 1 januari afschaffen!’.