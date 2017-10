Lunchconcert muzikaal talent in Koningkerk

24 oktober – ‘Koormuziek van de aller bovenste plank’, zegt Rita Bakker namens de organisatie van het lunchconcert dat op zondag 29 oktober gegeven wordt in de Koningkerk aan de Bruijnings Ingenhoeslaan. Het betreft de koren van de Academy of Vocal Arts (ACVA) uit Den Haag en het Haags Kinderkoor, Musicanti en Cantamare. Nu in Voorburg maar eerder al met succesvolle uitvoeringen in binnen- en buitenland. ‘Onder de titel “Music Counts” verzorgen zij een kwalitatief, mooi en afwisselend programma dat met informatie en beelden op de beamer ondersteund wordt’. Op het programma staan o.a. composities van Pierluigi da Palestrina, Gabriel Fauré en Peter Jenkins. Het lunchconcert begint om 12 uur en duurt ongeveer 5 kwartier. Rita Bakker van de werkgroep Muziek in de Koningkerk: ‘Na het concert is er een drankje en een versnapering en wordt ter dekking van de onkosten een vrijwillige inzameling gehouden’. De Academy of Vocal Arts biedt kinderen, jongeren en volwassenen uit heel Nederland de kans hun muzikaal talent te ontdekken en te ontwikkelen.