Nieuwkomers taalvaardiger met accordeon?

‘Gewoon, gezellig Nederlandse liedjes zingen’, zegt organisator Ab Smit . ‘We worden daarbij begeleid door de oer Hollandse accordeon. Zo proberen we onze nieuwe Nederlanders op een andere manier extra taalvaardigheid aan te bieden. Wij hebben er veel zin in, komt u meezingen?’.

25 oktober – Donderdag 2 november belooft een heel speciale bijeenkomst te worden in het TaalcafĂ© in Theater Ludens. Dit keer gaan anderstaligen en Nederlanders samen zingen!

