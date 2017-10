26 oktober – Behoorlijk uit de kluiten gewassen deze pompoenerige jongen die in de winkel de aandacht vestigt op wat ons volgende week te wachten staat naar oud Keltisch gebruik. Dat wordt voor vooral jonge mensen knutselen en griezelen met spookachtig Halloween hoog in het vaandel. En dan belanden we vanzelf op 18 november de dag waarop Sinterklaas hier arriveert.

