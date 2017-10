Prentkunst en fotografie gidsen door de tijd

27 oktober – Met de prentententoonstelling ‘Spraakmakende personen in Voorburgse prentkunst’ in Woonzorgcentrum de Mantel neemt de Voorburgse Drs. Gerard Duijvestein de bezoeker mee in een reis door de tijd. De prenten zijn afkomstig uit zijn uitgebreide privécollectie. Op dinsdag 31 oktober (van 14.00 tot 15.00 uur) geeft de prentkunstverzamelaar een toelichting op het tentoongestelde gegeven.

