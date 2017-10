In- en uitrijden garage Raadhuisstraat veiliger

28 oktober – Auto’s die in- en uitrijden bij de parkeergarage Raadhuisstraat worden bijtijds beter zichtbaar gemaakt voor voetgangers en weggebruikers. De gemeente is bezig met het schuin halveren van de hoge muurtjes bij de in- en uitrit. Voorbijgangers worden hierdoor niet meer verrast door auto’s. Maar dat geldt ook voor het doorgaande verkeer op de Raadhuisstraat. Voortaan tijdig zien wie er de garage ingaat of uitkomt is veiliger voor alle weggebruikers.