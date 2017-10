Burgemeester op dreef met Arabische muziek

29 oktober – Het werd aangekondigd als een verrassingsconcert tijdens de ‘Pop up Bazar’ die vrijdag en zaterdag in het oude centrum werd uitgerold. ‘Elf locaties in de Herenstraat stelden hun deuren open voor vakgenoten uit andere landen’, zegt Esseline van de Sande van de organiserende Stadscoalitie. ‘Ze spreken elkaars taal niet, maar delen dezelfde passie voor hun vak’. Bezoekers konden kennismaken met de cultuur, de expertise en het gevarieerde vakmanschap van nieuwe ondernemers in de stad, voormalige vluchtelingen die zich ook hier in Leidschendam-Voorburg hebben gevestigd.

Dat gold niet minder eveneens voor dirigent, componist en fluitspeler Majed Saraiedin die – verrassend genoeg – samen met burgemeester Klaas Tigelaar op het orgel in de Oude Kerk optrad. Hoe kan het anders, als zoon van een organist raakte hij al op jonge leeftijd vertrouwd met het beluisteren en spelen van kerkmuziek. Dat doet Tigelaar tot op de dag van vandaag ook tijdens zondagse diensten. ‘En verdienstelijk’, werd ons toevertrouwd.

Deze keer bracht hij echter niet vertrouwde koraalmuziek ten gehore maar stortte zich op twee Arabische muziekstukken die een totaal andere muzieklijn en betekenis hadden. 1. Shati, ya Dunia: Oh ga regenen zodat onze oogst meervoudigd en mooier wordt en 2. Oh Lauwre Uhuboekee: Oh Loor jouw liefde heeft mijn hart laten smelten, ik heb je liefde geschonken. De burgemeester trok hier alle registers voor open en toonde zich content met dit bijzondere optreden tijdens de Pop Up Bazar.