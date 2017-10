Halloween, het feest van schrik, angst en beven

30 oktober – Halloween is weer in het land en dat betekent voor de liefhebbers huiver, angst en beven. De schmink verandert kinderen in het kwade, wezens met slagtanden, boze heksen en gedrochten. Anderen de stuipen op het lijf proberen te jagen, dat gaat schuil achter deze mythe die het vooral in de VS goed doet. En nu steeds vaker ook in ons land. Dezer dagen kan er bij iedereen worden aangebeld in de hoop dat de schrik om het hart slaat van degene die opendoet. Dan is het de bedoeling dat er een kleinigheid aan snoep gegeven wordt. Kinderen doen mee en ouders doen aan het feestje mee. Deze jongen werd zaterdag in de Herenstraat door zijn moeder op de schminkstoel gezet om Halloween te beleven om als een kleine Dracula anderen aan het griezelen te brengen.