31 oktober – Het is even goed tillen, een knoop in de ketting leggen en hangen met die fietsen. Je verzekert je hiermee niet alleen van een origineel hangplekje als het druk is bij station ’t Loo, werpt een drempel op voor medeburgers die het op je fiets gemunt hebben en vormt bovendien geen obstakel voor de straatmakers die nieuwe stoeptegels aan het leggen zijn.