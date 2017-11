Hohage: ‘Veel te veel onzekerheden in begroting’

3 november – Stevige kritiek van Philippine Hohage op de financiĆ«n in de gemeentelijke programmabegroting 2018-2021. ‘Zoals die voor ligt is het een geheel van niet kloppende cijfers en aannames, waar een accountant zich niet aan zou willen branden’, zegt het raadslid van de gelijknamige eenmansfractie. ‘Er wordt nergens echte duidelijkheid over de cijfers gegeven. Nergens staan gespecificeerde specifieke bedragen. Het zijn ongedefinieerde budgetten waarover geen controle is. Een beursgenoteerde onderneming zou door de AFM direct op zijn vingers worden getikt als zij dit als jaarbegroting zouden aanbieden. Er staan teveel onzekerheden en open budgetten in waarop geen toezicht mogelijk is. Dit zorgt voor veel te veel onzekerheden in de begroting’. Hohage onderbouwt haar kritiek met een reeks voorbeelden en vraagtekens.