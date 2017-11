Kleurrijk klei siert galerie ArtiBrak

6 november – Je in het leven laten leiden door klei. Hoe bijzonder kan dat zijn? Vraag het aan Vera Zegerman als voorzitter van de Stichting KLEI en haar antwoord richt zich op een tentoonstelling in Galerie ArtiBrak die zij zaterdag 11 november opent. Tot en met 3 december exposeren daar acht professionele keramisten ieder met acht werken. Met het thema ‘diversiteit in klei’ laat de tentoonstelling zien hoe gevarieerd keramiek kan zijn. Er zijn fragiele vormen, organische objecten, maar ook figuratieve beelden te zien, gemaakt van porselein tot grove kleisoorten, in diverse kleuren en formaten, robuust, stoer en industrieel. Een van de kunstenaars is (zonder de anderen ook maar een grammetje te kort te willen doen) is Janneke Bruines. Zij kleide bijzondere vrouwfiguren; elegant, verleidelijk en kleurrijk.